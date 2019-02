Daniela Forma (Partito Democratico): «Rivendicare la giusta remunerazione per tutte le filiere produttive»

La consigliera regionale: « È una battaglia per la dignità del lavoro di tutti»

Di: Antonio Caria

«Il disagio e il malcontento di una categoria, quella degli allevatori di ovini, non può essere sottovalutata e relegata a questione settoriale. È arrivato il tempo di superare le contrapposizioni per dare vita ad una battaglia per la dignità del lavoro di tutti».

È questo l’appello lanciato dalla Consigliera regionale e candidata alle prossime elezioni regionali per il Partito Democratico, Daniela Forma, (candidato presidente Massimo Zedda), a tutto il mondo produttivo.

«Il tema centrale di questa battaglia – dichiara Forma – parte dall'assunto che tutto il sistema produttivo legato al comparto primario deve veder riconosciuto il valore del proprio lavoro: dal produttore primario alla trasformazione, per arrivare a comprendere l’intero indotto».

«Si dovrebbe perciò combattere unitariamente – aggiunge ancora la Consigliera – affinché ognuno possa ritrovare la dignità e la giusta remunerazione per il proprio lavoro».

«La battaglia per il prezzo del latte è infatti anche la battaglia per il prezzo del grano, della frutta, della verdura, della carne. Lo vorrei ribadire – prosegue Forma – questa battaglia non è e non deve restare circoscritta solamente al produttore primario, ma deve essere una battaglia da combattere insieme al mondo della trasformazione perché entrambi siedono intorno alla stessa tavola, perché entrambi mangiano dallo stesso piatto. Un mondo senza produttori primari, infatti, è un mondo che non esiste anche per il settore della trasformazione. Ognuno è quindi chiamato a profondere ogni sforzo per la sostenibilità dell’intero sistema».

«È arrivato il momento di mettere da parte le contrapposizioni – conclude – e fare fronte comune per difendere le nostre produzioni di qualità, per difendere i posti di lavoro legati alla trasformazione dei nostri prodotti, per difendere la dignità del lavoro di tutti».