Regionali 2019. Confartigianato Sardegna incontra il candidato del Movimento Cinque Stelle Francesco Desogus

Mameli (Segretario Confartigianato): «L’artigianato è tutelato dalla Costituzione: proteggetelo anche voi»

Di: Antonio Caria

Vanno avanti gli incontri di Confartigianato Sardegna con i Candidati Governatore per le elezioni regionali 2019.

Ieri Nei locali della “Tecnit” di Elmas (CA), Stefano Mameli, Segretario Regionale di Confartigianato Imprese Sardegna, e Pietro Paolo Spada, Segretario di Confartigianato Sud Sardegna, hanno incontrato Francesco Desogus, candidato Presidente per il Movimento Cinque Stelle.

Tra i punti sul tavolo, una nuova legge quadro che possa rinnovare il settore e offrire l’attenzione che il comparto merita e attende da decenni, rivedere l’assetto della Regione Assessorati con la creazione di un Assessorato alle Attività Produttive, rivalutare i Marchi di Qualità per l’artigianato, rivitalizzare i Consorzi Fidi in particolare quelli artigiani e soprattutto dare certezze alle imprese che necessitano di leggi chiare e tempi certi di erogazione dei fondi legati ai bandi e la necessità di far pagare le tasse alle imprese che producono nell’Isola.

Desogus, impegnandosi a scrivere insieme alle imprese un piano di sviluppo condiviso, ha sottoscritto il “manifesto” di Confartigianato Sardegna "Misurare per crescere”.

Quella di Elmas è stata anche l’occasione per presentare il dossier sullo stato del Sistema Artigiano della Sardegna, un comparto di 35mila imprese, per proporre iniziative di crescita chieste dalle realtà produttive, per eliminare gli ostacoli che impediscono un reale sviluppo.