Regionali 2019. Sinistra Sarda incontra i cittadini

Ecco le date del tour del candidato presidente Vindice Lecis in questa settimana

Di: Antonio Caria

Sinistra Sarda ha comunicato le date degli incontri con i cittadini da parte del candidato Presidente Vindice Lecis

Oggi 6 febbraio a Sassari alle 12:00, Lecis sarà al mercato civico per incontrare gli operatori e i cittadini sassaresi Venerdì 8 sempre nel capoluogo di Provincia, alle 18:00, nella sala conferenze dell’Hotel Vittorio Emanuele, inj Corso Vittorio Emanuele II numero 100, si terrà un’iniziativa dal titolo “La crisi Sassari-un territorio dimenticato” dove, oltre al candidato Presidente, saranno presentati i candidati di Sinistra sarda del collegio di Sassari.

Sabato 9 febbraio alle 18.30, presso Palazzo Villa marina “ex seminario” in Piazza Gallura a Tempio Pausania, altra iniziativa elettorale pubblica del candidato presidente Vindice Lecis assieme al candidato del territorio Nicola Luciano.

Domenica 10 febbraio, tour nel Medio Campidano e nel Sulcis. La prima tappa sarà a Guspini dove alle 11.30, nel Circolo culturale in Piazza Togliatti, ci sarà un incontro pubblico con i candidati del territorio.

Alle 15.30, a casa Fenu in Via Santa Maria 35 a Villamassargia, Lecis incontrerà in compagnia dei candidati i cittadini di Carbonia e Iglesias.