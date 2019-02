Regionali 2019. Confartigianato Sardegna incontra il candidato di Sardi Liberi Mauro Pili

Mameli (Segretario Confartigianato): «Ecco le richieste delle 35mila imprese artigiane sarde»

Di: Antonio Caria

Continua la settimana di incontri di Confartigianato Sardegna con i Candidati Governatore per le elezioni regionali 2019.

Stefano Mameli, Segretario Regionale di Confartigianato Imprese Sardegna, e Pietro Paolo Spada, Segretario di Confartigianato Sud Sardegna, questa mattina a Cagliari, nei locali dell’impresa dolciaria e di panificazione “Argiol-ice”, hanno incontrato Mauro Pili, candidato Governatore per “Sardi Liberi”.

Tra i punti messi sul tavolo, la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente per far ripartire l'edilizia, valorizzare le produzioni agroalimentari della Sardegna, approvare una Legge Urbanistica che dia certezze ad acquirenti e costruttori e snellire la burocrazia che attanaglia le imprese.

Quella di Cagliari è stata anche l’occasione per presentare il dossier sullo stato del Sistema Artigiano della Sardegna, un comparto di 35mila imprese, per proporre iniziative di crescita chieste dalle realtà produttive, per eliminare gli ostacoli che impediscono un reale sviluppo.

Pili, impegnandosi impegnandosi a sviluppare un Piano Strategico per far ripartire il sistema economico sardo, ha sottoscritto il “manifesto” di Confartigianato Sardegna"Misurare per crescere”.