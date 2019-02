Desogus (M5S): «Pronti a dare da subito un ruolo al Movimento Pastori Sardi»

Il candidato Governatore pentastellato: «Il mondo delle campagne deve essere protagonista»

Di: Antonio Caria

«Sarà che si chiamano Movimento come noi, sarà che ho sempre guardato con simpatia alle loro lotte in difesa dei diritti dei lavoratori delle campagne, ma è proprio per questo che io penso che per il Movimento Pastori Sardi sia arrivato il momento di avere un ruolo maggiore nella definizione del futuro dell’agricoltura e dell’allevamento in Sardegna».

A dirlo è il candidato alla Presidenza della Regione Sardegna per il Movimento Cinque Stelle, Francesco Desogus, in una nota su Facebook.

«Così come il Movimento 5 Stelle non ha avuto paura di far eleggere un pastore in parlamento, allo stesso modo già da subito non ho paura di chiedere ad un esponente del Movimento Pastori Sardi di assumersi un ruolo di primo piano nel nostro progetto», ha aggiunto Desogus.

«Così come le associazioni di categoria con le quali vogliamo interloquire – ha concluso –, anche il Movimento Pastori Sardi ha al suo interno figure di rilievo in grado di assumere incarichi di responsabilità. Le campagne non possono più stare a guardare, ma devono essere protagoniste di un cambiamento di rotta che noi vogliamo imprimere alla politica sarda. Con il Movimento 5 Stelle i pastori saranno al governo della Sardegna. Finalmente».