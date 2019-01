Regionali 2019. Giovanni Antonio Sechi scende in campo con il Partito Sardo d’Azione

Il vice sindaco di Usini: «Riportare al centro della scena le persone, le comunità, le amministrazioni ed avere un rapporto diretto tra Regione e territori»

Di: Antonio Caria

«Una scelta per la Sardegna, per riportare al centro della scena le persone, le comunità, le amministrazioni ed avere un rapporto diretto tra Regione e territori».

È con questa prerogativa che Giovanni Antonio Sechi, vice Sindaco di Usini, ha deciso di candidarsi alla carica di Consigliere alle prossime elezioni regionali del 24 Febbraio, per il Partito Sardo d’Azione” (Candidato Presidente Christian Solinas).

Sechi, il più votato alle elezioni comunali del 2015, ricopre anche l’incarico di Assessore con deleghe agli Affari Generali, Sport e Associazionismo, Agricoltura, Commercio e Attività Produttive, Polizia Municipale e Compagnia Barracellare.

«Il mio impegno è sempre stato a 360 gradi nei settori più diversi – ha detto Sechi – e voglio continuare ad impegnarmi in una dimensione più ampia che può essere motivo di vanto per la nostra comunità».

«Più che la speranza – ha ribadito – sento sulle mie spalle la grande responsabilità di un momento così importante, forse unico, per tanti motivi, anche per la mia comunità di Usini. La soddisfazione, mista alla comprensibile ansia che una simile competizione comporta, è rafforzata dai numerosi attestati di stima ed incoraggiamento che mi sono pervenuti sia da dirigenti di partito, sia da numerose persone con le quali ho avuto modo di confrontarmi in queste ultime settimane per condividere questa avventura, consapevole di poter concorrere con il massimo impegno per rappresentare Usini, il “Coros” e ovviamente tutta la Provincia di Sassari».

Usini, centro di quasi 4400 abitanti, non ha mai espresso un consigliere regionale, né provinciale. In questa prossima tornata, il vice Sindaco è l’unico candidato locale. Schierati al suo fianco il Sindaco Antonio Brundu, gli Assessori e Consiglieri Comunali Francesco Fiori, Gianluigi Testoni, Milena Meloni, Valentina Cirillo, Piera Pani, Sandro Cuccu e Angelo Fiori.

«Giovanni Antonio merita questo risultato – ha concluso il Sindaco Brundu – e cercheremo di non fargli mancare il nostro sostegno e il nostro incoraggiamento. Abbiamo bisogno di persone serie e competenti che amministrino la nostra Regione ma, soprattutto, servono uomini e donne che conoscano le realtà territoriali e facciano sentire noi sindaci meno soli».