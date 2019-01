Regionali 2019. Maria Antonietta Uras si candida con l’Udc

«Sarò Sindaco e Consigliere insieme»

Di: Antonio Caria

Ennesima sfida per Maria Antonietta Uras. Stavolta ad attendere la Sindaca di Giave sarà la corsa alla carica di Consigliera regionale nelle file dell’Udc, partito con cui si era candidata alle provinciale nel 2000 e 2005 alle utile regionali del 2014.

In carica dal 2015, in questi ultimi anni la Uras è salita alla ribalta per le sue battaglie per la riapertura della locale stazione, in favore della Zona Franca e, ultimamente, contro il progetto della ferrovia nella valle dei Nuraghi.

Assieme agli altri candidati dell'Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro, la prima cittadina sosterrà la candidatura di Christian Solinas a governatore della Sardegna. «Sarò Sindaco e Consigliere insieme», queste le sue parole.