Regionali 2019: ecco i nomi di Sardegna Civica per le circoscrizioni di Cagliari e del Sulcis

Oggi la presentazione delle altre sei liste circoscrizionali

Di: Antonio Caria

«Si tratta di liste formate da persone serie, preparate, con professionalità che spaziano dalle libere professioni (soprattutto avvocati e medici), ai dipendenti pubblici e privati, ai giornalisti, commercianti, agli amministratori locali: sindaci, vicesindaci, assessori, consiglieri».

Con un post su Facebook Sardegna Civica ha reso noti i nomi dei candidati alla carica di consiglieri per le circoscrizioni del Sulcis e di Cagliari.

Nella prima troviamo Giorgio Alimonda (Sindaco di Portoscuso), Valentina Cattari (Commerciante di Carbonia), Ilenia Mura (Giornalista di Videolina, Iglesias), e Gianfranco Trullu (avvocato e sindaco di Perdaxius).

Per Cagliari, invece, si presenteranno Isabella Boi (Avvocato), Mauro Borsetti (amm. sost. Tribunale di Cagliari), Roberto Caredda (Ex amministratore di Quartu), Giorgio Concas (Avvocato), Alessia Cossu (Social Media Manager), Pierpaolo Cotza (rappresentante, scrittore e politologo), Erica Cugis (studentessa), Raimondo Deiana (sottufficiale dell’Esercito), Valerio Doa (avvocato e vicesindaco di Isili), Elio Mameli (dip. Regionale e vicesindaco Villaspeciosa), Simonetta Melis (studentessa), Doriana Perra (avvocato), Stefano Piano (dip. Regionale e consigliere comunale di Capoterra), Silvia Piras (Avvocato), Marco Pisano (geologo e Sindaco di Mandas), Valentina Pischedda (pedagogista), Anna Rita Soggiu (medico ed ex consigliere provinciale di Cagliari), Monica Stella (Grafico pubblicitario), Marco Sulis (imprenditore ed ex presidente regionale di Confesercenti) e Antonina Usala, (infermiera professionale e consigliera comunale di Maracalagonis).