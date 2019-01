Regionali 2019: Patto Civico Alghero scende in campo con Sardi Liberi

Il Presidente Stefano Lubrano: «Il cambiamento è tale nel momento in cui le azioni vengono fatte ponendosi obiettivi oggettivi e non particolari»

Di: Antonio Caria

«Una semplice dichiarazione di libertà e indipendenza non ha valore se non viene messa in pratica davvero».

È con questa motivazione che Patto Civico Alghero ha deciso di aderire alla proposta politica di Sardi Liberi (candidato Presidente Mauro Pili) in vista delle elezioni regionali 2019, appoggiando la candidatura a Consigliere di Umberto Borlotti.

«Patto Civico Alghero – ha dichiarato il Presidente Stefano Lubrano – ha sempre portato avanti l'idea che il cambiamento è tale nel momento in cui le azioni vengono fatte ponendosi obiettivi oggettivi e non particolari. Il breve e intenso periodo di campagna elettorale, inoltre, sarà importante per Patto Civico Alghero e Sardi Liberi per comprendere se le affinità di base condivise possano consentire di creare ad Alghero una proposta politica che parta dai temi e non dai nomi dei candidati, che guardi al governo della città e non a come "gestire le vittorie", che fissi pochi punti di politica economica e sociale per consentire ad Alghero di ritornare ad essere guida. Sempre Endevant!».