Salvini: "La Lega governerà in Abruzzo e in Sardegna"

Le parole del ministro dell'Interno

Di: LaPresse

Per le prossime elezioni in Abruzzo e in Sardegna "vedremo se gli elettori sceglieranno la concretezza della Lega o qualcun altro ma, da quello che sento attorno a me, la Lega governerà presto sia l'Abruzzo che la Sardegna".

Così parlando a Vasto il ministro dell'Interno Matteo Salvini.