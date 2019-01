Regionali 2019: Simona Cogoni candidata con Fratelli d’Italia

La Consigliera comunale di minoranza del Comune di Guspini: «È arrivato il momento di ribellarsi a questo sistema sbagliato».

Di: Antonio Caria

«Chi mi conosce bene sa che sono una persona determinata e dinamica, che si rifiuta di subire passivamente i problemi e le ingiustizie, ed è per questo motivo che già nel 2015 mi sono candidata alle elezioni amministrative del Comune di Guspini con la lista Impari – Ricominciamo da Guspini».

Anche Simona Cogoni, attualmente Consigliere Comunale di minoranza del Comune di Guspini, ha affidato a Facebook l’annuncio della sua candidatura alle prossime elezioni regionali del 24 febbraio per il Medio Campidano con Fratelli d’Italia che sostiene la candidatura di Christian Solinas.

«Sono spettatrice dell’indifferenza – ha scritto la Cogoni – delle azioni politiche regionali nei confronti del nostro territorio, che hanno relegato progressivamente tutto il Medio Campidano ad uno stato di abbandono e marginalità».

«Questa esperienza – ha aggiunto – ha contribuito fortemente al desiderio di mettermi in gioco e lottare ulteriormente affinché la politica si riappropri del suo significato originario e più nobile: essere al servizio del cittadino, della comunità e del territorio».

«Vorrei partire – ha proseguito – da un elemento centrale della mia esistenza, il territorio. Sono convinta che noi Sardi viviamo in una terra meravigliosa, la Sardegna, per i suoi aspetti naturalistici, la sua cultura e le sue antiche tradizioni Un’isola che possiede delle straordinarie potenzialità di sviluppo economico: il turismo in tutte le sue forme, balneare, minerario, ippico, ittico, termale, l’agricoltura, l’allevamento e la pesca. Potenzialità in gran parte inespresse a causa di una politica sempre più accecata dai propri interessi di potere e di poltrona».

«È arrivato il momento – ha concluso – di ribellarsi a questo sistema sbagliato. Io sono qui perché lo devo alle nuove generazioni, lo devo alle vecchie generazioni e lo devo alla mia terra che mi ha insegnato tanto con le sue bellezze, il suo orgoglio e il suo silenzio che chiede voce».