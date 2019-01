Sardi Liberi presenta il simbolo elettorale

E' Mauro Pili il candidato alla presidenza della Regione

Di: Redazione

Domani 'Sardi Liberi', la formazione costituita da Unidos, ProgRes e fuoriusciti del Psd'Az e che sostiene la candidatura di Mauro Pili alla presidenza della Regione, presentera' ufficialmente il simbolo elettorale.

L'appuntamento e' alle 11 a Oristano, nello spazio Coworking001 in via Garibaldi 51. Alle 12 e' annunciato un 'click day' per invitare i simpatizzanti a mettere il simbolo nei propri profili e copertine social per 24 ore.