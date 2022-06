Orune. La nuova sindaca è Giovanna Porcu

43 anni, imprenditrice agricola, succede a Pietro Deiana

Di: Cristina Tangianu

Da vice sindaca a sindaca nel segno, quindi, della continuità. Giovanna Porcu, 43 anni, imprenditrice agricola, è la nuova prima cittadina di Orune. Succede a Pietro Deiana, eletto nel 2017 con 1.049 voti.

Unica candidata del paese barbaricino, i suoi cittadini le hanno dato fiducia e premiato il suo programma: “Cari concittadini, gentili elettrici ed elettori è un onore proporre il programma e i candidati della lista Continuità e progresso per Orune per le prossime consultazioni amministrative del 12 giugno. Lo facciamo in un’ottica di continuità, con la consapevolezza che tante cose sono state fatte, altre ancora ben avviate e impostate, malgrado quelli appena trascorsi siano stati anni particolarmente difficili, straordinariamente impegnativi”.

Per la neo sindaca è importante “innanzitutto che la trasparenza sia al centro di ogni nostro frangente operativo, sia esso politico-amministrativo, sia di coinvolgimento sociale. Ci doteremo perciò di quegli strumenti che, nell’era del villaggio globale, sono ormai importanti mezzi di relazione sociale e comunicazione. Le riunioni del Consiglio comunale verranno trasmesse in streaming su apposite piattaforme social, adeguandoci così ai tempi, in considerazione anche del fatto che un’ampia fetta di cittadinanza non sempre è nelle condizioni di poter seguire i lavori dell’assemblea cittadina”.

La lista “Continuità e Progresso per Orune”: Attilio Carta; Giovanni Carta; Giovanni Chessa (noto Giubanneddu); Gonaria Chessa; Luigi Chessa; Luigi Deiana; Paola Franca Gattu; Katia Massaiu; Carmela Filomena Monni; Giuliana Giovanna Pittalis; Pietro Zidda (noto Pierotto).