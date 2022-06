Girasole. Il nuovo sindaco è Lodovico Piras

“Iniziamo insieme a voi un nuovo percorso con una lista civica in continuità con l'azione amministrativa appena terminata”

Di: Cristina Tangianu

Il nuovo sindaco di Girasole, centro ogliastrino di 926 abitanti, è Ludovico Piras, 40 anni, imprenditore edile, già vice sindaco e assessore con delega in materia di 'Lavori Pubblici, Edilizia Privata' della Giunta uscente guidata dall’ormai ex primo cittadino Gianluca Congiu.

“Iniziamo insieme a voi un nuovo percorso con una lista civica in continuità con l'azione amministrativa appena terminata, accogliendo comunque nel nostro gruppo due nuove preziose risorse”. Così si è presentato in campagna elettorale il neo sindaco.

Lodovico Piras, unico candidato alla corsa di primo cittadino, per essere eletto doveva raggiungere il quorum, ovvero il 40 per cento + 1 dei cittadini aventi diritto al voto, trattandosi di un comune con meno di 15 mila abitanti.

“Tenere unito il paese è stato sin dal 2012 il nostro faro – le parole di Piras - convinti che la serenità e l'equilibrio della nostra comunità siano la base per costruire un futuro migliore per tutti i cittadini includendo senza mai dimenticare nessuno. Consci del fatto che amministrare, seppur un piccolo paese come il nostro, comporta sempre più responsabilità, ci prendiamo quest'ulteriore impegno per proseguire nel nostro cammino amministrativo sempre orientato e mirato alla crescita della nostra comunità che con orgoglio ci prepariamo a governare. Molti obiettivi sono stati raggiunti ma c'è ancora tanto da fare. Amministrare un paese che si ama, in cui si hanno solide radici, è gratificante ma è anche frustrante vedere quello che non funziona e poter fare poco o niente per invertire la tendenza”.

LA SUA LISTA "GIRASOLE NEL CUORE": Gian Basilio Balloi; Patrizia Barroi; Alessio Canu; Gianluca Congiu; Fabiola Deiana; Valentina Demurtas; Chiara Stella Fanni; Mario Ladu; Maria Mercede Mura; Lucia Murgia; Nicoletta Sugamele; Frederic Erminio Todde.