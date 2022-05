Amministrative 2022. Intervista ad Efisio Pisano, candidato sindaco a Villasor

“Villasor ha bisogno del rispetto da parte dei suoi amministratori per i beni della comunità e ha bisogno che tutti i cittadini riprendano ad amare la politica, quella con la P maiuscola”

Di: Sabrina Cau

La competizione elettorale entra nel vivo anche a Vllasor. Efisio Pisano, 71 anni, medico veterinario in pensione, sposato e padre di sei figli è candidato alla carica di primo cittadino del paese, sostenuto dalla lista Liberi per Villasor è pronto a mettersi in gioco per guidare Villasor nel prossimo quinquennio amministrativo.

L’abbiamo intervistato per tracciare un bilancio e definire il suo quadro politico.

Cosa l’ha indotta a mettersi in gioco?

“Il rischio di una lista singola e allo stesso tempo la possibilità di un interessante confronto a due."

Nel suo progetto politico quali sono le differenze fondamentali rispetto all’amministrazione attuale?

“Numerosi punti e obiettivi strategici. Partiamo dal sottopasso o sovrappasso veicolare. Nei primi anni del duemila fu il sottoscritto, in qualità di sindaco, a firmare l’accordo con RFI. L’accordo fu ratificato in consiglio comunale all’unanimità. Contemporaneamente il PUC, che era nelle sue fasi finali, conteneva soluzioni adatte a mitigare i disagi causati dalla conseguente chiusura dei passaggi a livello. La circonvallazione e il sovrappasso veicolare verso Serramanna al momento della chiusura risolsero i disagi conseguenti. Terminata la consiliatura del 2007, l’amministrazione che venne dopo di me azzerò il PUC, non portò avanti il progetto di un sovrappasso pedonale illuminato e iniziò un contenzioso sui tempi di chiusura che portò a spese legali importanti. Oggi si propaganda uno studio di fattibilità che immagina un sotto o un sovrappasso a zero impatto ambientale. È impossibile immaginare un’opera simile, pur snella che possa essere, sarebbe come distruggere un intero “vicinato.” Penso inoltre all’auditorium. Ci sono state fanfare per incensare l’Auditorium, ma per 15 anni è stato abbandonato, senza una minima manutenzione ordinaria."

Ci racconti la sua lista.

“Il candidato a sindaco è già stato primo cittadino dal 1997 al 2007.La lista è composta da sei donne e sette maschi. Tre sono stati assessori in precedenti consiliature e altri tre consiglieri comunali. Le altre sette sono persone splendide che hanno avuto la forza e il coraggio di affrontare una sfida così impegnativa e delicata.”

Quale l’intervento più importante in cima al vostro piano elettorale?

“Curare tutti i beni che sono stati trascurati e abbandonati come il Castello, l’Auditorium, i parchi e le case Campidanesi. Per questi e molti altri beni può esserci un certo tipo di futuro se sarà la nostra amministrazione a vincere la sfida.”

Di cosa ha bisogno Villasor più di ogni altra cosa nei prossimi 5 anni?

“Villasor ha bisogno del rispetto da parte dei suoi amministratori per i beni della comunità e ha bisogno che tutti i cittadini riprendano ad amare la politica, quella con la P maiuscola. Dalla politica seria dovranno essere formate persone capaci e oneste in grado di amministrare la cosa pubblica.”

Perché gli elettori dovrebbero preferirla al suo competitor, il sindaco uscente Massimo Pinna?

“Probabilmente perché abbiamo una visione complessiva dell’amministrare differente. È necessario andare oltre l’ordinaria amministrazione.”