Samassi. Amministrative 2022, intervista al candidato sindaco Giancarlo Melis

“Il rapporto con i nostri concittadini è fondamentale, il municipio sarà la loro casa aperta tutti giorni”

Di: Alessandra Leo

“Per i Samassesi è importante capire che ci sarà un'amministrazione attenta alle loro problematiche e che con umiltà lavorerà loro fianco”. Sono le parole di Giancarlo Melis, candidato sindaco alle amministrative di Samassi, con la lista civica Samassi riparte.

Nato a Serramanna nel 1957, insegnante nel mondo della Formazione Professionale in pensione da quasi un anno, Giancarlo Melis ha anche creato una società di capitali (srl) nel settore impiantistico in cui ricopriva la carica di Amministratore.



Quale motivazione l’ha spinta a candidarsi a Primo cittadino?

“Ascoltando la richiesta di alcuni miei concittadini, ho preso la decisione di mettere a disposizione della mia Comunità Samassese l'esperienza maturata

nel mondo della scuola e le mie capacità imprenditoriali sviluppate nel mio percorso di vita lavorativa”.



Quali sono i punti salienti della lista Samassi riparte?

"Principalmente il GAL, gruppo di azione locale, soggetto costituito da pubblico e privati, che ha come obiettivo quello di favorire lo sviluppo delle aree rurali attraverso finanziamenti pubblici. Il GAL sostiene gli operatori e le Amministrazioni locali potenziando e valorizzando il patrimonio naturale, culturale ed economico, creando posti di lavoro e migliorando la capacità produttiva della comunità.

Daremo importanza innanzitutto all'agricoltura e alle attività produttive provate da questi due anni di pandemia. Per l'agricoltura, oltre alla viabilità rurale, metteremo in campo azioni politiche di promozione del prodotto principe, il carciofo, per far rientrare la nostra comunità tra le zone svantaggiate, che si traduce in un grande ritorno economico per questo settore;

Inoltre, punto importante è la messa a disposizione del suolo pubblico per le attività Commerciali, in primis i bar.

Per quanto riguarda i lavori pubblici e l'arredo urbano, obiettivo primario sarà il PUC, piano urbanistico comunale; e le energie rinnovabili nei nostri edifici per alleggerire i costi; allo stesso modo faremo con l'illuminazione pubblica passando ad una tecnologia a led.

Daremo decoro e pulizia a Samassi con degli ingressi cittadini che diano un’immagine in questo senso del nostro paese. Per l'ambiente, in cui coinvolgeremo anche la popolazione, abbiamo in mente un vero e proprio progetto per la cura del verde pubblico.

Un altro tema delicato è quello sulle politiche sociali, quindi daremo particolare attenzione al sostegno e alla povertà, attraverso la dignità lavorativa. Collaboreremo con tutte le associazioni che si occupano di malati e disabili e faciliteremo gli spostamenti verso i luoghi di cura.

Per quanto riguarda cultura e turismo, verranno rilanciate le nostre feste tradizionali, dal santo patrono al carnevale e tutte le manifestazioni che le nostre associazioni portano avanti, in primis la Proloco.

Sarà istituito un tavolo permanente con le associazioni sportive e culturali, in modo da affrontare l'insorgere di criticità in tempi rapidi”.



In quali aspetti la sua amministrazione si differenzierà da quella uscente e in quali ci sarà invece continuità?

“La nostra sarà un'amministrazione di rottura rispetto al passato, noi faremo in modo che si crei empatia con i nostri concittadini: il municipio sarà e dovrà essere la loro casa aperta tutti giorni”.



Cosa è importante per i cittadini di Samassi?

Ha già in mente un gruppo di governo?

“Ho un'idea ben precisa, e comunque sarò rispettoso delle scelte che i cittadini faranno”.