Elezioni amministrative 2022 | Comune di Bauladu

Di: Giammaria Lavena

È sfida a due a Bauladu per raccogliere l’eredità dell’attuale sindaco Davide Corriga. Il prossimo 12 giugno la tornata elettorale metterà di fronte i candidati Marta Dessì e Ignazio Zara. La prima, 35 anni, già attuale assessora alla Cultura nella giunta Corriga, sulla scia del predecessore capeggerà la lista civica “Bauladu Sèberat”; per Zara, 61 anni, scenderà invece in campo la lista “Obiettivo Bauladu”, formata da dieci aspiranti consiglieri comunali.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017. Nelle precedenti elezioni, l’allora primo cittadino uscente Corriga corse da solo, presentando alla comunità la lista (da cui prende il nome quella guidata dalla Dessì) “Bauladu Sèberat”. Il rinnovo della candidatura fu un successo, visto che l’amministratore si accaparrò il 100% delle preferenze, raccogliendo 369 voti. L’affluenza raggiunse il 68,53%, inferiore a quella di cinque anni prima, quando votò il 74,64% della popolazione.

I CANDIDATI, ELEZIONI 2022. Fra poche settimane sarà sfida aperta, dunque, fra l’attuale assessora Dessì e lo sfidante Zara, che scenderanno in campo supportati dalle seguenti liste:

Bauladu Sèberat. Vincenzo Carboni, Luca Cadeddu, Pieranna Gemma Calderaio, Arianna Cantarella, Alberto Di Felice, Giovanni Battista Pes, Rita Soru, Giovanni Vacca, Eliana Zuin.

Obiettivo Bauladu. Fabio Deriu, Fabio Ghiani, Matteo Loddo, Daniele Mereu, Omero Ortu, Maria Elisa Pili, Francesco Pinna, Simona Volturo, Gabriella Zoccheddu, Ignazio Zucca.