Elezioni amministrative 2022 | Comune di Siamanna

Il sindaco Franco Vellio Melas vede concrete le possibilità di un quarto mandato. Servirà, però, oltrepassare l'ostacolo quorum

Di: Giammaria Lavena

Franco Vellio Melas, sindaco uscente di Siamanna, punta alla riconferma per le elezioni amministrative del 2022. Per far sì che il suo mandato venga rinnovato il primo cittadino dovrà superare lo scoglio quorum. Melas, classe ’57, usufruirà della deroga per il quarto mandato, consentita nei piccoli Comuni, dove le difficoltà a trovare i candidati per l’amministrazione del paese sono molto più elevate. Con lui correrà la lista civica “Uniti Per Siamanna”, che conta dieci candidati alla carica di consigliere.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017. Nel 2017 Melas era, anche in quell’occasione, il sindaco uscente, ottenne la riconferma accaparrandosi il 59,39% delle preferenze (354 voti), spinto dalla lista civica “Continuità E Innovazione. A uscirne sconfitta fu Roberta Ida Muscas, che di voti ne ottenne 242 (40,60%), alla guida della lista civica “#siamanna.com”. L’affluenza raggiunse l’81,4% .

I CANDIDATI, ELEZIONI 2022. Dopo tre mandati potrebbe essere ancora il nome di Melas alla guida della comunità di Siamanna. Vediamo, nel dettaglio, tutti i candidati consiglieri:

Uniti Per Siamanna. Debora Aru, Martina Giugliano, Gianluca Laconi, Antonello Mura, Martina Onnis, Bernarda Orrù nota Beba, Mauro Russu, Francesco Sanna, Aldo Scintu, Matteo Serusi.

