Pimentel. Amministrative 2022, intervista al candidato sindaco Damiano Aresu

“Il mio obiettivo è ridare fiducia alle persone nei confronti delle istituzioni”

Di: Alessandra Leo

“In un periodo austero come questo, mi candido con l’obiettivo di ridare fiducia alle persone nei confronti delle istituzioni”.

Queste le parole di Damiano Aresu, 46 anni, sposato e agronomo libero professionista, candidato a Primo cittadino alle amministrative di Pimentel.

Una sfida senza avversari quella di Aresu che, essendo l’unico candidato, dovrà vedersela solo con il quorum, ossia è necessario si rechi alle urne il 40% degli aventi il diritto di voto. Damiano Aresu è il capolista della lista civica PimenteLAB.

Quali sono le motivazioni che l’hanno portato a candidarsi sindaco di Pimentel?

"Reputo la mia candidatura un dovere nei confronti della mia comunità, soprattutto in un periodo austero come questo in cui le persone hanno perso fiducia nelle istituzioni".

Quali sono gli obiettivi principali a cui punta la lista PimenteLAB?

"Sicuramente la valorizzazione dei giovani, quella del territorio naturale e dei vari siti archeologici del paese. Poi assolutamente la sistemazione dal punto di vista urbanistico di varie criticità, e gli aiuti agli anziani per le incombenze burocratiche che ci impone la vita attuale".

C’è qualche punto della vecchia amministrazione a cui vuole dare continuità?

"Assolutamente no: punti e obiettivi sono totalmente nuovi e non hanno continuità con la precedente amministrazione".

Cosa è importante per i cittadini di Pimentel?

"Le richieste sono tante e variegate: dalle sistemazioni urbanistiche del territorio comunale alla sistemazione delle campagne alla valorizzazione dei siti archeologici".

Ha già in mente un gruppo di governo?

"Il gruppo di lavoro verrà deciso dopo il confronto elettorale".