Elezioni amministrative 2022. Comune di Vallermosa

Il sindaco uscente, Francesco Spiga, è l’unico candidato alla carica di primo cittadino

Di: Sabrina Cau

C’è anche Vallermosa tra i Comuni che, il 12 giugno prossimo, voteranno la nomina del sindaco e l’elezione del Consiglio Comunale. Presente un solo candidato: il sindaco uscente Francesco Spiga, 48 anni, primo cittadino del paese dal 2012. Riconfermato, poi, l’11 giugno del 2017, con la lista civica Impegno e Sviluppoha ottenuto il 100% dei voti.

Per le amministrative del 2022 Francesco Spiga si è candidato per la terza volta con la lista Impegno e Sviluppo. Icandidati consiglieri sono: Daniele Cabriolu, Antonio Cadoni, Isabella Caliolo, Chiara Carta, Emmanuele Contu, Diego Lecca, Roberto Mariani, Angela Mastrolilli, Cinzia Pasini,Tamara Piras, Sergio Sanna.

“Ci proponiamo per amministrare Vallermosa per i prossimi 5 anni con l'esperienza e le competenze maturate in questi anni, abbiamo affrontato tanti problemi, realizzato tanti progetti e oggi, con una formazione rinnovata, siamo pronti ad affrontare questo periodo di transizione e di ripartenza per la crescita della Nostra Comunità - scrive Francesco Spiga in una nota - la nostra è una Lista Civica che nasce dall'esigenza di amministrare Vallermosa venendo incontro alle esigenze di tutti i cittadini, riconoscendo le problematiche esistenti e cercando di risolvere quelle che si presenteranno in futuro. Il cittadino deve essere al centro delle politiche dell'amministrazione comunale e deve avere dei riferimenti certi ai quali rivolgersi”.

