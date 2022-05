Amministrative 2022. Intervista a Maria Cristina Sesselego, candidata sindaco a Baratili San Pietro

“Il nostro è un programma concreto e reale, senza false promesse”

Di: Sabrina Cau

Chi guiderà Baratili San Pietro? A poche settimane dalle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno il paese famoso per la costruzione de Is Fassonis, con una popolazione di 1.219 abitanti, si prepara ad eleggere il primo cittadino che rappresenterà la comunità nei prossimi 5 anni. Maria Cristina Sesselego, 59 anni, laureata in Scienze Biologiche a indirizzo ecologico, è candidata sindaco supportata dalla lista civica Collaboriamo insieme per Baratili San Pietro. Sposata e madre di due figli, lavora a Cagliari ma, da 25 anni, risiede a Baratili, è molto determinata e pronta a lavorare duramente per il bene del suo paese.

Quando è perché ha deciso di candidarsi?

“Ho deciso di candidarmi questa primavera, verso la fine di marzo, quando con alcuni membri del mio gruppo guardandoci intorno abbiamo visto degrado, abbandono e anche un’importante mancanza di comunicazione tra amministrazione e cittadini. Sicuramente la sfida delle due liste contribuirà a migliorare le cose con l'unico obiettivo di portare benessere al nostro paese”.

Quali sono i punti fondamentali del suo programma elettorale?

“Il nostro programma è concreto e reale, senza false promesse, da attuare a seguito di un dialogo diretto con i nostri compaesani. Abbiamo un unico obiettivo: creare un miglioramento della vita sociale amministrativa, sociale ed economica del paese, migliorare l’immagine turistica di Baratili San Pietro e offrire qualità dei servizi per i cittadini ”.

La solidarietà femminile in politica…

“Più che di solidarietà preferisco parlare di capacità e meritocrazia. Per noi donne è sempre più difficile, ma non molliamo. La strada è lunga, mi sono candidata perché credo nelle mie capacità e nelle capacità delle donne. Magari riusciamo a rendere il paese più bello e vivibile”.

Se lei dovesse essere eletta quali saranno le sue prime priorità da sindaco?

“Prima di tutto stabilire l'esatta situazione in cui la giunta uscente lascia il Comune, in modo da poter eseguire programmi sempre più realistici e sempre più concreti. Sempre con l'obiettivo di miglioramento del nostro Comune.

Come riuscirà a bilanciare i vari interventi di cui Baratili San Pietro ha bisogno senza lasciare indietro niente?

“Non potendo ora stabilire la priorità dei vari interventi penso che l'unico sistema sia avere un continuo confronto con i miei compaesani e trovare con il mio gruppo le giuste priorità per eseguire le cose da realizzare senza cadere in inutili e quindi dannose promesse”.

Il suo avversario è il sindaco uscente Alberto Pippia, cosa pensa della sua lista e delle sue proposte politiche?

“Vivendo in una piccola comunità dove tutti si conoscono è inutile criticare persone e proposte politiche altrui. Noi non ci presentiamo contro il sindaco uscente e la sua giunta, ma utilizziamo il nostro tempo per contribuire alla crescita del nostro paese sempre seguendo modelli concreti e sostenibili”.