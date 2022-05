Elezioni amministrative 2022 | Comune di Terralba

Il prossimo 12 giugno sarà un faccia a faccia fra il sindaco uscente, Sandro Pili, e l'attuale capogruppo del PD in Consiglio Comunale, Maria Cristina Manca

Di: Giammaria Lavena

Sarà una sfida a due il prossimo 12 giugno, a Terralba, per le elezioni amministrative 2022. Il sindaco uscente Sandro Pili, 55 anni a giugno, eletto nel 2017 conferma la volontà di guidare la comunità, con la lista civica “La Tua Terralba”. A esso si contrappone Maria Cristina Manca, 58 anni, attuale copogruppo del PD in Consiglio Comunale, che si candiderà col sostegno della lista “Insieme Per Terralba”.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017. Cinque anni fa i cittadini di Terralba diedero la loro fiducia a Sandro Pili, supportato dalla lista civica “La Tu@ Terralba”, che si impose sui pretendenti staccandoli di qualche centinaio di preferenze. Ottenne il 35,75% con un totale di 1.864 voti, posizionandosi davanti agli sfidanti Alessandro Murtas (29,57%), Gian Pietro Pili (28,48%) e Giovanni Paolo Salaris (6,17%). Votarono, in totale, il 56,91% degli aventi diritto.

I CANDIDATI, ELEZIONI 2022. Come già detto, quest’anno sarà una sfida a due. Ma vediamo candidati e liste nel dettaglio:

La Tua Terralba. I candidati a consigliere comunale con la lista di Sandro Pili sono: Fabio Casu, Roberta Cicu, Andrea Grussu, Gabriele Lobina, Fabrizio Marcias, Maura Mura, Gloria Murgia, Rossella Orrù, Nazzaro Pau, Sergio Pianu, Milo Pinna, Paolo Podda, Simone Puddu, Loredana Sanna, Giovanni Spanu, Simonetta Vacca.

Insieme Per Terralba. Nella lista della sfidante Maria Cristina Manca i seguenti nomi: Maria Cristina Cadelano, Gabriele Angius, Gabriele Espis; Gabriele Pianti, Giuliano Oliva, Luca Marongiu, Mara Cocco, Nicola Medda, Pino Frau, Roberta Pili, Samuele Boi, Sebastiana Floris, Veronica Pau, Alessandra Murtas, Manuela Columbu, Fulvia Tolu.