Elezioni amministrative 2022 | Comune di Lanusei

Marco Melis sfida l'attuale sindaco, Davide Burchi

Di: Cristina Tangianu

Il primo cittadino uscente, l’avvocato Davide Burchi, cerca la conferma alla guida del paese dell’Ogliastra e si schiera in campo con la lista “Energie per Lanusei”. A contrastarlo c’è Marco Melis, sindaco per 15 anni del Comune di Arzana.

Burchi, 44 anni, è stato eletto nel 2017 con il 45,76% dei voti in una corsa a tre.

“Cari concittadini – scrive l'attuale sindaco - la pandemia e la guerra alle porte dell’Europa hanno accentuato la gravità e l’urgenza del momento storico che Lanusei, l’Ogliastra, l’isola di Sardegna, la nostra nazione e il mondo intero stanno affrontando. Per reggere l’urto di queste nuove sfide riteniamo che Lanusei abbia bisogno di un’Amministrazione comunale coesa e determinata che miri a consolidare quel ruolo di guida e coordinamento del territorio che, faticosamente, Lanusei è riuscita a riconquistare grazie allo spessore umano e politico dei suoi amministratori e che ne ha fatto un costante punto di riferimento per i Comuni vicini. È con questo spirito che noi candidati della lista “Energie per Lanusei” vi proponiamo un programma politico sì ambizioso e ragionato, ma anche aperto ed ampiamente emendabile con il contributo di chiunque vorrà discuterne. Scegliendo di votare per la lista “Energie per Lanusei” e collaborando al nostro progetto, potrete diventare attori e non più solamente spettatori del futuro della nostra bella città”.

Lista candidati consiglieri della lista “Energie per Lanusei”: Tegas Maria; Aresu Sandra; Lobina Monica; Loi Francesca; Marci Anna Lisa; Sauna Daniela; Alterio Federico; Balloi Efisio Claudio Vittorio; Balloi Mirko; Deplano Daniele; Marongiu Donato; Murgioni Marco, Porotti Giovanni, Pilia Renato, Stochino Matteo, Vacca Vladmiro Massimiliano Marco.

L’avversario, Marco Melis, 51 anni, militare dell'Aeronautica, già candidato consigliere per Sardegna 20Venti (Solinas Presidente) alle Regionali 2019, si presenta con la lista “Progetto Comune per Lanusei”.

“Cari Lanuseini e Lanuseine – scrive Melis -, decidere di candidarsi alla guida di un'amministrazione comunale non è mai una scelta semplice. La mia esperienza passata mi ha insegnato che non bastano solo impegno e dedizione, ma occorre essere disposti al sacrificio fino alla abnegazione. Fare il Sindaco vuol dire vivere la propria comunità, condividerne i momenti belli ma anche quelli più difficili. Lanusei ha sempre rappresentato il centro di riferimento per l’intera Ogliastra, soprattutto nel campo della cultura e dei servizi. Sono molto legato a Lanusei, luogo dove sono cresciuto e ho studiato. Ho scelto, già da tempo, di vivere e di far crescere qui la mia famiglia. Per questa ragione ho deciso di accettare la proposta di una candidatura alla carica di Sindaco. Mi propongo per rappresentare la "società civile" con una lista civica vera, un gruppo di persone unite dall'amore e dall'attaccamento verso questa città. Ho sempre creduto nei movimenti civici, tra i pochi in grado di rappresentare al meglio le necessità locali”.

Lista candidati consiglieri “Progetto Comune per Lanusei”: Anedda Monica; Asoni Serena; Cantalupo Nicola; Congiu Nadir Paolo; Crisponi Andrea Agostino; Deiana Simonetta (nota Simona); Deiana Susanna (nota Susi); Deplano Teodoro; Esposito Gennaro; Matta Valeria; Mereu Maurizio; Piras Carla; Pisanu Battistina (nota Bettina); Pittalis Denis; Rosa Loredana e Tegas Michela.