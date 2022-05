Elezioni amministrative 2022 | Comune di Erula

I candidati a sindaco sono l’attuale sindaca di Erula Marianna Fusco e Mario Tanda

Di: Cristina Tangianu

L’attuale sindaca di Erula Marianna Fusco, 45 anni, cerca il bis e si ricandida a sindaca con la lista “Il paese che vogliamo”. Nel 2017, con 292 voti, l’aveva spuntata su Antonio Pileri che aveva ottenuto 277 preferenze.

Questa volta il suo avversario è Mario Tanda, 66 anni, funzionario tecnico agronomo dell’Agenzia Laore, sceso in campo con la lista “Uniti per la rinascita”.

“Si tratta di una lista variegata – spiega Fusco - nella quale coesistono soggetti nuovi alla politica, che intendono aprirsi a questa importante esperienza e soggetti che hanno già partecipato alla vita pubblica e che intendono continuare a fornire il loro contributo: tutti insieme per dare un importante e disinteressato apporto per la crescita sociale, economica e culturale del nostro paese e per una politica fatta di valori, di equità, di democrazia e trasparenza, oltreché di impegno e partecipazione attiva. Partendo dai presupposti evidenziati, la lista "Il paese che vogliamo" propone, come primo punto del programma amministrativo, il completamento delle opere in fase di realizzazione e di quelle in fase di progettazione e di affidamento”.

I candidati a consigliere comunali della lista “Il paese che vogliamo” guidato da Marianna Fusco sono: Emanuela Brundu; Matteo Brundu; Gabriele Capece; Omar Pani; Roberto Pani; Paolo Pileri; Leonardo Rosso; Monika Solinas e Antonio Tanda.

Per il candidato a sindaco Mario Tanda “è importante considerare alcune peculiarità dalle quali non si può prescindere, vale a dire la partecipazione popolare, l'unità e la coesione, la comunicazione e la trasparenza. Dare voce ai cittadini, mediante il coinvolgimento diretto, nelle varie tematiche che interessano il nostro territorio, a nostro parere è di fondamentale importanza per poter condividere e perseguire obiettivi che interessano la comunità. L'unità e la Coesione rappresentano per noi dei valori importanti, per le quali bisogna lottare insieme nell'intento di poter raggiungere degli obiettivi comuni e assicurare ai cittadini un accesso ai diritti fondamentali, sociali ed economici, in modo eguale per tutti e senza discriminazioni”.

I candidati a consigliere comunali della lista “Uniti per la rinascita” sono: Brundu Salvatore, Canopoli Giovanni Maria, Contini Salvatore Ottavio (noto Tore), Fresu Antonio Giovanni (noto Tonio), Marras Emilio, Piga Alessandro, Pisu Salvatorina (nota Rina), Sale Giusta Stefania, Spanu Carlo e Tortu Carlo.