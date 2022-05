Elezioni amministrative 2022 | Comune di Bari Sardo

I candidati alla carica di sindaco sono Ivan Mameli e Anton Pinna

Di: Cristina Tangianu

Due i candidati a sindaco di Bari Sardo per la conquista dello scranno più alto, due le liste in campo.

Il prossimo 12 giugno si sfideranno Ivan Mameli, 37 anni, attuale primo cittadino che cerca la conferma, e Anton Pinna, 48 anni.

Eletto nel 2017, quando correva da solo, con 2.069 voti su 3.717 aventi diritto, Mameli si ripresenta con la lista “L’Alternativ@”. I dodici candidati a consigliere sono: Barrili Cristian; Murru Andrea; Todde Assunta Jessica; Mascia Marco; Mulas Federico; Angius Nicola; Piras Pierpaolo; Todde Fabio; Atzeni Maria Luisa; Casu Fabiana; Uda Maria Francesca; Piras Mauro.

“Cinque anni fa ci siamo presentati come un gruppo di giovani di Bari Sardo che, come unica promessa, ha fatto quella di mettersi a servizio della collettività, con spirito di sacrificio e senza risparmiarci, pronti a lavorare per il bene del paese e non per l'interesse di pochi", si legge nel programma.

"Oggi, dopo 5 anni, con orgoglio e a testa alta, ci sentiamo di poter dire di aver mantenuto la nostra promessa ed è per questo che ci riproponiamo. Adesso siamo meno giovani, ma con più esperienza, siamo cresciuti e diventati più maturi. Abbiamo fatto tante cose positive e anche qualche errore, ma servono anche quelli, rendono più saggi. Oggi possiamo parlare di una squadra, fatta da amministratori e dipendenti comunali che con tanto lavoro e tanti sforzi, sono riusciti a fare sintesi, a unire le forze per il bene del nostro paese”.

L’avversario è Anton Pinna, con la lista “Impegno Comune” formata da: Pinna Adriano; Mulas Ivan; Dettori Antonella; Demontis Marzia; Carracoi Gian Luisa; Loi Paola; Murru Gabriele; Melis Davide; Vargiu Giampaola; Pisanu Davide; Etzi Romano e Pira Francesco.

“Il nostro programma è improntato sui principi dell'ascolto, partecipazione, collaborazione e confronto. Sono questi i valori ai quali si ispirano i progetti che intendiamo portare avanti per crescere come Comunità sana e orgogliosa della nostra identità. La centralità della persona sarà la guida della nostra azione politico-amministrativa. Impegnarsi per il presente e il futuro di Bari Sardo significa impegnarsi per uno sviluppo a misura di territorio e delle persone che lo abitano, basato sulla valorizzazione delle potenzialità locali e sulla qualità delle risorse umane", scrivono nel programma amministrativo.

"Pensiamo che il nostro territorio debba essere percepito, in primis da tutti gli abitanti come una ricchezza ed una opportunità e come un luogo ideale dove far crescere i propri figli, ma anche renderlo appetibile per potenziali nuovi cittadini bariesi".