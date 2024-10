Mina manda su tutte le furie il pubblico bianconero: "Hanno trattato male il mio compagno"

Gesto provocatorio del colombiano in occasione del pareggio rossoblù: "Ero un po' incazzato con loro"

Di: Redazione Sardegna Live

Tensione allo Stadium fra il pubblico di casa e Yerry Mina in occasione del gol del pareggio rossoblù. Durante l'esultanza dei sardi sotto uno spicchio di pubblico bianconero, infatti, il difensore colombiano si è rivolto ai tifosi della Juve in maniera provocatoria, mimando con le mani il gesto della fotografia che li ha mandati su tutte le furie.

Non un semplice gesto di scherno, ma, come spiegato dallo stesso giocatore nel post partita, il motivo è ben preciso, e del tutto singolare. "Sono molto amico di Cuadrado. Non mi è piaciuto come è andato via e per questo mi sono un po' incazzato".

Il riferimento è appunto a Juan Cuadrado, l'ex esterno bianconero passato nell'estate 2023 agli acerrimi rivali dell'Inter e oggi in forza all'Atalanta. Il gesto in "difesa" del compagno è costato al difensore la sanzione col cartellino giallo.