**Lavoro: Calderone, dal primo ottobre obbligatoria patente a punti, domani circolare'**

Riguarderà il settore delle costruzioni e dell'edilizia, sarà criterio per lavorare con le pubbliche amministrazioni

Di: adnkronos

Siracusa, 22 set. (Adnkronos) - "Dal primo di ottobre" al via la patente a punti per la sicurezza sul lavoro. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, arrivando a Divinazione-Expo24 a Siracusa per un incontro nell'ambito del G7. "Domani mattina esce la circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro, domani in giornata e ci sono tutte le indicazioni dice - Ma voglio rassicurare tutte le aziende gli operatori che saranno accompagnati in questa prima fase di applicazione, perché il nostro obiettivo è certamente quello di consentire alle aziende e di continuare a lavorare, ma ancora una volta di rimarcare l'impegno di tutti. Compreso e anzi soprattutto quello delle organizzazioni di categoria delle parti sociali a farlo in sicurezza e, soprattutto, garantendo la qualità anche degli investimenti in materia di sicurezza".

La Patente a Punti viene istituita nel campo delle costruzioni e dell'edilizia. Le Pubbliche Amministrazioni dovranno considerare il punteggio della Patente come un criterio fondamentale per valutare l'idoneità dell'azienda nella partecipazione a gare d'appalto, bandi pubblici per la concessione di incarichi, nonché per richiedere incentivi e bonus.