Carburanti: in aumento le medie dei prezzi nazionali

Di nuovo in aumento le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa

Di: Adnkronos

Poco mosse le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo, movimenti contrastanti sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, di nuovo in aumento le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per Q8 registriamo invece un ribasso di un centesimo al litro sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,858 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,864, pompe bianche 1,846), diesel self service a 1,736 euro/litro (+3, compagnie 1,743, pompe bianche 1,721). Benzina servito a 1,999 euro/litro (+2, compagnie 2,042, pompe bianche 1,914), diesel servito a 1,878 euro/litro (+4, compagnie 1,922, pompe bianche 1,789). Gpl servito a 0,706 euro/litro (invariato, compagnie 0,716, pompe bianche 0,695), metano servito a 1,327 euro/kg (+2, compagnie 1,342, pompe bianche 1,315), Gnl 1,205 euro/kg (invariato, compagnie 1,205 euro/kg, pompe bianche 1,205 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,953 euro/litro (servito 2,213), gasolio self service 1,854 euro/litro (servito 2,121), Gpl 0,844 euro/litro, metano 1,450 euro/kg, Gnl 1,269 euro/kg.