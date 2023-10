Ponte Messina: Salvini, 'obiettivo avvio cantieri estate 2024 e primo transito 2032'

Di: Adnkronos

Milano, 10 ott. (Adnkronos) - "Stipendi, pensioni e famiglie saranno al centro di questa manovra economica e ovviamente, da ministro delle Infrastrutture e dei Lavori pubblici, ci sarà anche la copertura di qualche anno, se non di qualche decennio, di mancati investimenti in infrastrutture. Quanto al Ponte sullo stretto di Messina, l'obiettivo che ci siamo dati è l'apertura dei cantieri nell'estate del 2024 e otto anni di lavori e il primo treno, la prima auto attraversare lo stretto nel 2032". Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini intervenendo al Made in Italy Summit 2023 organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times.