Taxi: De Corato (Fdi), 'aumentare licenze errore, occorrono quelle temporanee e turni liberi'

Lo dichiara Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia

Di: Adnkronos

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "In questi giorni ho incontrato diversi tassisti che mi hanno ben spiegato il grosso problema che nelle ultime settimane stanno affrontando in città a Milano. Da una parte c’è quello relativo ai lavori sulle strade che spesso e volentieri sono chiuse oppure hanno cantieri, che comportano la perdita di numerosi minuti per fare anche dei brevi tratti. Un tassista, addirittura, mi diceva che per colpa di un cantiere, dieci giorni fa, per fare 100 metri ha impiegato 40 minuti. Tutto ciò è assurdo, non si può proseguire in questo modo, occorre una svolta. Come ho già ribadito più volte, e come gli stessi lavoratori mi hanno confermato, l’aumento delle licenze non risolverebbe totalmente il problema perché, la maggior parte di coloro che guidano i taxi, prediligerebbe i turni diurni penalizzando, ulteriormente, il servizio notturno. Di notte, infatti, con le città così insicure nessuno andrebbe a lavorare". Lo dichiara Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, membro della commissione d’inchiesta alla Camera per la sicurezza e il degrado delle periferie italiane ed ex vice sindaco delle giunte di centrodestra milanesi.

"Una valida soluzione e alternativa - continua - sarebbe quella di concedere ai tassisti dei turni liberi, quantomeno nel fine settimana e nei giorni in cui si tengono manifestazioni e concerti, in modo tale da poter avere la copertura del servizio per tutte le 24 ore della giornata in tutto il capoluogo lombardo. Un’altra valida ipotesi potrebbe essere, per esempio, quella di attivare nuove licenze stagionali, a tempo determinato come avviene in riviera romagnola e, una volta finita la stagione, tali autorizzazioni vengono restituite". "I tassisti non sono i capi espiatori dei problemi della Giunta Sala che non ha saputo gestire questa situazione", conclude De Corato.