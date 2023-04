Leasys, noleggio a lungo termine è volano della transizione

Il numero totale dei contratti di leasing e noleggio attivati in Europa è aumentato del 6,2% nel 2022

Di: Adnkronos

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Anche se il noleggio a lungo termine esiste da anni e il mercato europeo mostra segnali positivi di crescita futura, la nuova società lo trasforma in una risorsa completamente nuova con una scelta, complessivamente più ampia. Secondo uno studio condotto dalla società di ricerca Frost & Sullivan, il numero totale dei contratti di leasing e noleggio attivati in Europa è aumentato del 6,2% nel 2022 e, secondo le stime delle principali organizzazioni che si occupano di auto, crescerà ancora nel corso del 2023, grazie soprattutto al settore dei veicoli elettrificati. Infatti, nonostante la pandemia, i contratti di leasing legati ai veicoli ecologici sono raddoppiati, passando da oltre 400.000 a oltre 840.000. Questo trend positivo conferma quanto già dimostrato tra 2020 e il 2022.

La spiegazione specifica di questo aumento è data dalle formule di finanziamento (leasing tradizionale, leasing operativo e noleggio a lungo termine) – le migliori scelte per affrontare scenari complessi e in continua evoluzione come la transizione verso i veicoli elettrificati. In particolare, l’attenzione globale verso la sostenibilità ambientale interessa una fetta sempre più importante del settore noleggio a lungo termine, poiché rappresenta la soluzione ideale per provare i veicoli green riducendo i rischi legati a costi e imprevisti e rendendo democratico l’accesso a queste motorizzazioni.

Inoltre, tutte le soluzioni di Leasys dedicate ai veicoli elettrici ed elettrificati includono i vantaggi legati ai noleggi ad emissioni zero e possono essere personalizzate scegliendo una ricca serie di prodotti dedicati e servizi verdi. Come leader nei principali mercati di riferimento, Leasys contribuirà in maniera significativa alla transizione verso una mobilità sostenibile.