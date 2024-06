Cagliari, arriva alla Marina il bookcrossing degli studenti

Di: Redazione Sardegna Live

Diffondere nelle scuole del territorio buone pratiche per la salvaguardia dell'ambiente : è l'obiettivo del bookcrossing , che arriva alla Marina grazie a un'iniziativa dei ragazzi e docenti dell'Istituto comprensivo Satta-Spano-De Amicis di Cagliari nell'ambito del programma Green School, promosso dal servizio Sviluppo Locale della Città Metropolitana di Cagliari.

Gli alunni della prima classe della scuola secondaria di primo grado Manno di via Del Collegio ieri hanno consegnato personalmente 10 cassette contenenti libri , sia per ragazzi che per adulti, ai 10 esercizi commerciali del quartiere che hanno aderito all'iniziativa. I testi saranno liberamente e gratuitamente a disposizione di chi vorrà usufruirne e saranno implementati periodicamente dalla scuola o dai cittadini che vorranno contribuire. L'intento è quello di creare prossimamente delle vere e proprie librerie, da posizionare all'interno o fuori dalle attività, ed estendere in futuro la rete di condivisione anche a utensili, vestiario e cibo.

Il bookcrossing è parte di una serie di progetti a basso budget denominati "cantieri territoriali", finalizzati a portare le attività Green School anche fuori dalle scuole. Nello stesso ambito, gli studenti della scuola secondaria di primo grado Spano di via Falzarego hanno promosso un'attività di plogging , ovvero di raccolta dei rifiuti , nel quartiere di Sant'Avendrace. Al programma Green School, giunto nella Città Metropolitana di Cagliari alla sua seconda edizione, hanno aderito per l'anno scolastico 2023-2024 18 scuole, 12 delle quali riceveranno mercoledì 5 giugno l'attestato ufficiale di scuola verde in occasione della Festa degli Alberi Green Scuola, che si svolgerà in mattinata nel Parco di Monte Claro.