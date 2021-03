"Cecilia Mangini e lo sguardo sulle donne": una rassegna per l'8 marzo

Iniziativa dei Centri Servizi Culturali della Società Umanitaria - Cineteca Sarda di Alghero, Cagliari e Carbonia

Di: Redazione Sardegna Live

In occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, i Centri Servizi Culturali della Società Umanitaria - Cineteca Sarda di Alghero, Cagliari e Carbonia e il Laboratorio di antropologia visuale "Fiorenzo Serra" di Sassari, insieme alla F.I.C.C. - Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, e grazie alla collaborazione dell'AAMOD - Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, del Festival del Reale, della Cineteca di Bologna e della Cineteca Lucana, organizzano Cecilia Mangini. Lo sguardo delle donne sul reale, una rassegna cinematografica e un momento di approfondimento dedicati alla figura della grande fotografa, documentarista e sceneggiatrice, e alla sua inestimabile eredità artistica, culturale, sociale e politica.

Si è ritenuto che la presente iniziativa, organizzata a poche settimane dalla sua scomparsa, fosse opportuno proporla proprio in questa occasione anche alla luce del privilegiato rapporto che l’autrice ha avuto con la Sardegna, fin dagli anni Sessanta, e in particolare con la Cineteca Sarda e la F.I.C.C., di cui è sempre stata amica e più volte ospite.

Dalle ore 12 del 5 marzo alle ore 12 del 12 marzo, in streaming gratuito sulla piattaforma onlinesardegna.umanitaria.it, selezione di film di Cecilia Mangini e di registe e registi che, proprio come ha fatto lei per tutta la vita, rivolgono la loro cinepresa sulla realtà: La canta delle marane (C. Mangini, 1961, 10'), All'armi siam fascisti! (L. Del Fra, C. Mangini, L. Micchcché, 1962, 112'), Essere donne (C. Mangini, 1964, 28'), Brindisi '65 (C. Mangini, 1966, 14'), Facce (C. Mangini, P. Pisanelli, 2018, 7'), In viaggio con Cecilia (M. Barbanente, C. Mangini, 2013, 74'), Triangle (C. Quatriglio, 2014, 63’), La linea sottile (P. Sangiovanni, N. Mimica, 2016, 80'), La cena di Toni (E. Pandimiglio, 2017, 68') [disponibile solo dal 5 al 10 marzo], Breve dialogo con Cecilia Mangini (P. Marcias, 2019, 20').

Martedì 9 marzo, alle 18, online sulle pagine Facebook (CSC Alghero Società Umanitaria, Cineteca Sarda-Società Umanitaria e CSC Carbonia-Iglesias Società Umanitaria), è in programma “Cecilia Mangini e la sua eredità artistica e militante”, tavola rotonda articolata in due moduli di approfondimento, con gli interventi di Marco Asunis, Luca Del Fra, Gabriella Gallozzi, Paolo Pisanelli, Elisabetta Randaccio, Vincenzo Vita, Antonello Zanda e, a seguire, le autrici Mariangela Barbanente, Costanza Quatriglio, Elisabetta Pandimiglio, Paola Sangiovanni.

Per chi vorrà ulteriormente approfondire il cinema della grande autrice, la Società Umanitaria offre alle proprie socie e ai propri soci la possibilità di accedere i suoi film proposti in questi giorni della Cineteca di Bologna sul suo portale online, al prezzo scontato di 12 anziché 15 euro: http://programmazione.cinetecadibologna.it/crfuorisala-terzo-programma/materiali-extra/