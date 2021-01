Coronavirus. Chef Locatelli: "Situazione tragica e Renzi apre crisi, ma perché non va a lavorare?"

"E' stato dimostrato che la gente nei ristoranti è molto distanziata nel mangiare, e che non è certo la ristorazione la causa del virus, anche qui in Inghilterra"

Di: Adnkronos

"Siamo in una situazione tragica tutti oramai. I primi mesi uno tira fuori la cassetta per la guerra, si rimbocca le maniche, ma nessuno di noi si aspettava che durasse così tanto".

Così lo chef star di Masterchef Giorgio Locatelli commenta da Londra all'Adnkronos la situazione di estrema difficoltà che oggi ha portato i ristoratori a sollevare la protesta 'Io apro', nel corso della quale molti terranno le serrande aperte nel corso della giornata anche oltre l'orario concesso dal governo.

"Eppure è stato dimostrato che la gente nei ristoranti è molto distanziata nel mangiare, e che non è certo la ristorazione la causa del virus, anche qui in Inghilterra", aggiunge Locatelli. Che spiega: "Il nostro settore ha un turn over altissimo ma un profitto bassissimo. Quindi dal punto di vista contributivo, con l’IVA contribuisci tantissimo, ma il tuo profitto non è alto come per altre aziende". "Noi abbiamo un ristorante da 18 anni e abbiamo anche una buonissima relazione con i nostri affittuari, ma non posso pensare a chi ha problemi con l’affitto... è un dramma. È vero che lo Stato qui in Inghilterra rimborsa lo stipendio all’80%, ma noi dobbiamo comunque pagare i contributi, le ferie".

La star di Masterchef spiega poi quale potrebbe essere la soluzione: "Secondo me è importantissimo avere una rappresentazione a livello politico del nostro settore -argomenta- I soldi ci sono, è questione di distribuirli in maniera giusta. Vedere chi è davvero colpito, i dipendenti. Le grandi compagnie non penso abbiano problemi, bisogna aiutare chi sta galleggiando. Ci vuole qualcuno che ci rappresenti". E affonda: "Per questo, quando vedo che in Italia in questo momento così difficile aprono una crisi, mi cadono le p...! In Inghilterra scoppierebbe un casino, non so cosa gli farebbero. Ma Renzi non se ne doveva andare tempo fa? Perché non va a lavorare con tutti gli altri?", affonda lo chef. Che conclude: "Auguro ai ristoratori italiani davvero tanta fortuna, la situazione è molto dura. Anche qui nel Regno Unito la vite si sta stringendo tantissimo. E' il momento di stare uniti".

(di Ilaria Floris)