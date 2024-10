Quartucciu. Droga per un minorenne nel carcere, sequestrata

L'unità cinofila della Polizia penitenziaria del distaccamento regionale ha scoperto diverse dosi di marijuana

Redazione Sardegna Live

L'unità cinofila della Polizia penitenziaria del distaccamento regionale di stanza nel carcere nuorese di Badu 'e Carros ha scoperto diverse dosi di marijuana, poi sequestrate, al familiare di un detenuto ristretto nell'Istituto penitenziario minorile di Quartucciu.

Il controllo è stato mirato sui familiari che accedono in Istituto per effettuare i colloqui con i parenti ivi ristretti. Il cane antidroga Leo, un simil Labrador, effettuando il controllo sui cassetti dove depositano gli oggetti ha infatti segnalato il cassetto di un familiare che era in attesa di accedere per fare colloquio che è stato individuato e sottoposto a perquisizione. Tutta la sostanza è stata sequestrata ed è stato informato il magistrato di turno. L'attività è stata coordinata dal comandante di Reparto il Dirigente di Polizia Penitenziaria Dottor Caria Alessandro.

"Esprimiamo soddisfazione e compiacimento per l'operazione portata a termine con successo dove, l'impegno e la professionalità del Personale di Polizia Penitenziaria, ha permesso di sventare un tentativo di rifornimento di sostanze stupefacenti verso l'interno del penitenziario - dice il segretario generale regionale Giovanni Villa - Pare che l'azione criminosa fosse per essere portata a compimento da un genitore a favore del figlio detenuto. Cogliamo l'occasione per sollecitare l'Amministrazione penitenziaria affinché si rinforzi, con Personale e mezzi, il distaccamento regionale dei cinofili che da tempo è sotto organico e ciò, nonostante gli sforzi dei pochi presenti, non garantisce un capillare e continuo servizio di controllo negli undici penitenziari sardi".