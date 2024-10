Incidente mortale tra Carbonia e Perdaxius: muore motociclista

Il centauro è deceduto dopo aver perso il controllo della moto e urtato il guardrail. Indagini in corso per chiarire le cause dell'incidente

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia durante la notte sulla Sp 78 tra Carbonia e Perdaxius, dove un motociclista è stato trovato morto a bordo strada da alcuni automobilisti.

Il centauro, un 45enne, secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo della moto andando a sbattere contro il guardrail, ma le cause del sinistro e del decesso sono al momento sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti.

Inutili i soccorsi: per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO