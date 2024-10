Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale: 9 codici rossi a Oristano

Si tratta di 5 uomini e 4 donne nei confronti dei quali sono scattate misure cautelari

Di: Redazione Sardegna Live

Nove misure cautelari e di sicurezza attuati dalla Polizia di Stato di Oristano, nei confronti di cinque uomini e quattro donne, accusati di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

Si tratta di una misura cautelare in carcere, una agli arresti domiciliari, una misura di sicurezza con ricovero forzato in casa di cura e sei misure di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico.

L’ultima in ordine di tempo, eseguita ieri, ha riguardato un uomo residente a Oristano, D.N. classe 1975, arrestato su disposizione della Procura della Repubblica di Oristano in quanto, già sottoposto a divieto di avvicinamento alla moglie perché responsabile di violenti maltrattamenti esercitati nei suoi confronti nel corso degli anni, ha ulteriormente attuato condotte violente, effettuandole, da ultimo, una telefonata con l’utilizzo del telefono del figlio, minacciandola di togliersi il braccialetto elettronico di raggiungerla presso la sua abitazione per ucciderla e “farla sparire”. L’uomo, immediatamente rintracciato dalla Squadra Mobile di Oristano in un paese della provincia di Nuoro, è stato subito fermato e condotto in carcere.

Un giovane residente in provincia è stato invece sottoposto agli arresti domiciliari per violenza sessuale in quanto, nell’ambito dell’attività lavorativa, questi aveva posto in essere condotte sessualmente moleste nei confronti di alcune giovani donne.

Due uomini e una donna residenti a Oristano sono stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione di braccialetto elettronico in quanto resisi responsabili di atti persecutori ai danni una loro vicina di casa.

Un giovane, invece, è stato dapprima sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio poi alla misura di sicurezza del ricovero forzato in casa di cura in quanto nel corso degli ultimi mesi si era reso responsabile di violenze fisiche e psicologiche nei confronti della mamma e della nonna.

Nei confronti dell’anziana mamma si è resa responsabile di maltrattamenti in famiglia anche una donna, la quale, in abituale stato di alterazione psico-fisica dovuto all’abuso di alcol, metteva in atto comportamenti vessatorie verso il genitore, che, solo dopo anni di angherie subite, ha avuto il coraggio di denunciarla alla Polizia di Stato.

Altre due misure cautelari sono state eseguite nei confronti di due donne responsabili di maltrattamenti ai danni dei familiari conviventi, una nei confronti dell’anziano marito, l’altra nei confronti della figlia.

Dall’inizio dell’anno, la Polizia di Stato di Oristano, nel contrastare fenomeno, ha dato esecuzione a trentuno misure cautelari nove delle quali in carcere, tre agli arresti domiciliari, tre con ricovero in casa di cura e le restanti sedici con divieto di avvicinamento alla persona offesa e applicazione del braccialetto elettronico.

Nei casi esaminati, un fattore comune agli aggressori è stato frequentemente l’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti.