Rapina a Sestu: titolare del centro scommesse reagisce, ferito

Un 56enne titolare del centro scommesse Planetwin 365 in via Cagliari a Sestu è stato derubato da tre rapinatori

Di: Redazione Sardegna Live

Un 56enne titolare del centro scommesse Planetwin 365 in via Cagliari a Sestu è stato derubato da tre rapinatori, ma lui ha reagito, ed è rimasto ferito: si trova ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia del Brotzu.

L'uomo è stato colpito con il calcio di una pistola, probabilmente una scacciacani, alla testa e ha riportato un trauma cranico. I medici attendono 48 ore che il grosso ematoma si riassorba. I carabinieri intanto stanno lavorando nel tentativo di dare un nome e un volto ai banditi. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 20. Erano in tre, avevano i volti coperti da mascherine chirurgiche ed erano armati. In quel momento all'interno del centro scommesse c'erano alcuni clienti. I banditi hanno minacciato il proprietario chiedendogli l'incasso. L'uomo ha reagito ed è stato colpito con il calcio della pistola. I malviventi hanno poi afferrato una borsa che conteneva 1.800 euro e sono usciti, fuggendo in sella a delle moto.

È subito scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Sestu e della Compagnia di Quartu e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale. I carabinieri adesso stanno analizzando i filmati delle telecamere del centro scommesse e quella della zona che potrebbero fornire elementi utili a identificare gli autori del colpo.