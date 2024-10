Villasimius: perde il controllo dell'auto, turista in codice rosso

La donna stava percorrendo la strada provinciale 19, direzione Villasimius, quando perso il controllo dell'auto

Di: Redazione Sardegna Live

Una turista tedesca di 65 anni è rimasta ferita in un incidente ed è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Monserrato.

La donna era al volante di una Suzuki Vitara lungo la strada provinciale 19, in località Su Lillu, direzione Villasimius, quando perso il controllo dell'auto, che è finita prima contro il guardrail e poi si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna in ospedale. Non è in pericolo di vita. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.