Controlli a tappeto nel Nuorese: sequestri e segnalazioni

Nuoro. Sequestrata anche un’estesa piantagione di marijuana, 4.265 piante per un peso complessivo di circa 3 tonnellate

Di: Redazione Sardegna Live

Sono stati numerosi i controlli finalizzati a tutelare la sicurezza pubblica del territorio portati a termine, nell’ambito dei servizi di Prevenzione e di Controllo del Territorio predisposti dal Questore della provincia di Nuoro Alfonso Polverino, dal personale della Squadra Mobile e dell’U.P.G.S.P., nonché dei Commissariati distaccati di Siniscola, Gavoi e Macomer e del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna.

L’attività di prevenzione è stata mirata su alcuni centri della Provincia recentemente interessati da episodi delittuosi.

I servizi disposti nel corso dell’ultima settimana hanno portato in località Su Berrinau, nell'agro di Nuoro, al sequestro di un’estesa piantagione di marijuana, 4.265 piante per un peso complessivo di circa 3 tonnellate e livelli di principio attivo delta-9-THC ben superiore a quello consentito dalla norma per la coltivazione sativa.

Inoltre sono sottoposti a verifiche 139 veicoli, 223 persone, di cui 38 positive in banca dati S.D.I., e segnalati all’autorità amministrativa 7 soggetti in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti, sequestrati 200 grammi circa di sostanze stupefacenti e denunciati 5 individui per guida in stato di ebbrezza.

"Attraverso le attività di controllo, prevenzione ed intervento il dispositivo ha innalzato e garantito un maggior livello di sicurezza per la popolazione residente e per i turisti", si legge nel comunicato.