Ubriaco aggredisce la madre: panico a Villasor

La donna è caduta e si è ferita, intervento dei carabinieri che hanno arrestato il figlio

Di: Redazione Sardegna Live

Paura a Villasor dove un 27enne, in stato di agitazione a causa dell'abuso di alcol e droga, ha aggredito la madre, facendola cadere a terra e costringendola a rimanere fuori dall'abitazione.

Già noto alle forze dell'ordine, il giovane è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia; lievemente ferita la madre 57enne che ha però rifiutato la visita in ospedale.

L’accaduto ieri notte, quando il 112 è stato allertato dai vicini di casa della donna che l'avevano sentita urlare. Arrivati sul posto i carabinieri hanno trovato la donna fuori casa con il figlio. Dagli accertamenti è emerso che già in altre occasioni il 27enne si era reso protagonista di episodi analoghi. E' stato arrestato e adesso si trova in carcere a Uta.