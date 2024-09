Ucciso ad Assemini: fermato si avvale della facoltà di non rispondere

Fabio Concas, 24 anni di Decimomannu, si è avvalso della facoltà di non rispondere

Di: Redazione Sardegna Live

Fabio Concas, 24 anni di Decimomannu, fermato per l'omicidio di Alessandro Cambuca, il 27enne ucciso ieri mattina ad Assemini (Cagliari) in una casa nella quale stavano passando la notte insieme ad altri amici dopo avere partecipato alla festa di Santa Greca a Decimomannu, si è avvalso della facoltà di non rispondere al pm Marco Cocco e adesso il legale di Concas, Franco Villa, attende che venga fissata l'udienza di convalida davanti al gip.

Secondo quanto emerso i due si conoscevano da tempo. Ora si cerca di ricostruire cosa sia successo in quella casa alla periferia della cittadina a circa 17 chilometri da Cagliari durante la notte. Da quanto hanno rivelato gli investigatori la vittima sarebbe stata colpita al collo e al petto con un coltello da Concas che poi è fuggito. Cambuca, gravemente ferito, ha cercato aiuto bussando alle porte delle stanze che ospitavano gli altri amici. A loro ha raccontato di essere stato colpito dalle coltellate ed ha fatto il nome del suo aggressore che poi è stato rintracciato dai militari a Cagliari e sottoposto a fermo.

Ora Concas si trova rinchiuso in carcere. La famiglia dei Cambuca si è rivolta agli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba: l'autopsia sul corpo della vittima è fissata per domani.

Foto: profilo Facebook Alessandro Cambuca