Vede la Polizia e scappa: denunciato a Sassari per spaccio

Di: Redazione Sardegna Live

Il personale della Sezione Volanti della Questura di Sassari, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio nel centro storico cittadino, ha denunciato un cittadino straniero per spaccio.

L’uomo era stato notato dagli Agenti per via del suo atteggiamento sospetto in quanto alla vista dei poliziotti aveva accelerato il passo e tentato di cambiare direzione. Prontamente, è stato subito raggiunto per un controllo e, una volta identificato e appurato che aveva numerosi precedenti per stupefacenti, è stato sottoposto a perquisizione, all’esito della quale sono state rinvenute buste di plastica sia all’interno dello zaino che occultate nei pantaloni, contenenti verosimilmente marijuana, nonché la somma di oltre 200 euro suddivisa in banconote di diverso taglio.

Accompagnato in Questura per gli adempimenti di rito, gli agenti hanno accertato che la sostanza rinvenuta fosse effettivamente marijuana per un peso totale di circa 65 grammi.