Alghero, incidente alla cronoscalata: pilota ricoverato

Il medico di gara aveva richiesto l'intervento del 118 e Fazzino era stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live - Foto: profilo Facebook Luigi Fazzino

Luigi Fazzino, il pilota 25enne di Siracusa rimasto coinvolto in un incidente durante le prove della cronoscalata Alghero-Scala Piccada in programma in questi giorni sulla costa del nord ovest della Sardegna, è stato ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale SS. Annunziata di Sassari.

Il pilota era uscito con le sue gambe dall'abitacolo della sua Osella Pa30 dopo un volo di alcuni metri con l'auto che si era ribaltata più volte. Il medico di gara aveva richiesto l'intervento del 118 e Fazzino era stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Qui, dopo alcuni controlli diagnostici, il 25enne è stato ricoverato per una frattura.