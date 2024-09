“Cocaina rosa”: primo sequestro a Cagliari, un giovane in manette

Trasportava la droga nascosta in una bomboletta spray modificata

Di: Redazione Sardegna Live

La “cocaina rosa”, nuova droga in circolazione a Cagliari e conosciuta anche come tusi, un mix di sostanze stupefacenti costituito principalmente da ketamina e Mdma, è stata sequestrata per la prima volta nel capoluogo sardo dai carabinieri. Arriva dal mercato sudamericano, viene venduta a prezzi molto elevati, si è diffusa in Europa attraverso la movida spagnola per poi arrivare anche in Italia.

I militari del Nucleo Investigativo hanno arrestato un 28enne cagliaritano per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato individuato al termine di un'approfondita indagine e arrestato all'uscita della sua abitazione mentre trasportava la droga nascosta in una bomboletta spray modificata per consentire l'occultamento del materiale al suo interno.

Infatti, una volta scoperto il meccanismo e aperta la bomboletta i carabinieri hanno trovato vari sacchetti che contenevano circa 80 grammi di Mdma e 35 grammi di "cocaina rosa", oltre a 2.080 euro in contanti, presumibilmente provento dell'attività illecita.

Le attività di ricerca si sono poi spostate in casa del 28enne: sono stati sequestrati ulteriori 4.860 euro in contanti, poco meno di 30 grammi di Mdma e 6 grammi di cocaina rosa.

Le analisi condotte dal Ris di Cagliari hanno infine confermato sia la qualità degli stupefacenti sequestrati, sia come questo sia il primo sequestro di "cocaina rosa" in Sardegna. Il giovane è stato trasferito in carcere a Uta.