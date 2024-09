Morta a Napoli, funerale di Chiara nella stessa chiesa dell’ultimo saluto a Giulia Cecchettin

La 30enne era stata colpita alla testa dal pezzo di una pesante statuetta in onice precipitata da un palazzo ai Quartieri Spagnoli

Di: Redazione Sardegna Live

Si terranno martedì 24 settembre a Padova, presso la basilica di Santa Giustina in prato della Valle, i funerali di Chiara Jaconis.

Nella stessa chiesa in cui è stato dato l’ultimo saluto a Giulia Cecchettin, la 22enne vittima di femminicidio l’11 novembre dello scorso anno, verrà salutata per l’ultima volta anche la 30enne morta martedì 17 settembre a Napoli.

Chiara Jaconis stava passeggiando assieme al fidanzato per le vie dei Quartieri Spagnoli durante il pomeriggio di domenica 15 settembre, quando è stata colpita alla testa da un oggetto pesante, che poi si è scoperto essere il pezzo di una statuetta in onice, dal peso di circa 2 chili, volata giù da un palazzo. La ragazza è stata soccorsa e ricoverata tempestivamente, ma dall'istante del colpo non ha più ripreso conoscenza ed è deceduta in ospedale dopo due giorni di agonia.

Sono attualmente indagati, per omicidio colposo in concorso e omessa vigilanza, i genitori del bambino che avrebbe fatto cadere la statuetta dal balcone, ma la coppia, interrogata dagli inquirenti, ha negato di essere proprietaria della statuetta killer.