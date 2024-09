Portovesme: lavoratori pronti per una marcia su Cagliari

Cambio di programma per la manifestazione dei lavoratori della Portovsme srl

Di: Redazione Sardegna Live

Cambio di programma per la manifestazione dei lavoratori della Portovsme srl contro la chiusura dell'impianto di produzione dello zinco decisa dalla multinazionale Glencore, che avrebbero dovuto riunirsi un corteo, dall'area industriale di Portovesme alla cittadina di Portoscuso.

Invece, dopo che i capigruppo in Consiglio regionale hanno stabilito che lunedì 23 ci sarà una seduta ad hoc, i sindacati hanno deciso una marcia su Cagliari. Alle 8 nel piazzale dello stabilimento del Sulcis ci sarà l'assemblea degli operai alla presenza dei sindaci e consiglieri comunali del territorio e, al termine, si partirà alla volta del capoluogo sardo per un sit-in sotto il palazzo dell'Assemblea legislativa sarda, dove per le 10:30 è appunto prevista la seduta straordinaria, allargata a una delegazione sindacale e ai primi cittadini sulcitani.

Sarà anche l'occasione per discutere del confronto, fissato per martedì 24, al Mimit con i ministri Adolfo Urso e Marina Calderone (Lavoro) e la sottosegretaria delegata alle crisi industriali, Fausta Bergamotto.