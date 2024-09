Neonati seppelliti nel Parmense: su uno dei due il segno di un colpo in testa

Si indaga anche su alcune macchie di sangue trovate nel bagno dell’abitazione

Di: Redazione Sardegna Live

I segni di quello che pare un colpo alla testa, su uno dei due neonati trovati senza vita, seppelliti nel giardino della casa di Traversetolo, in provincia di Parma.

Sul terribile caso che ha sconvolto tutta l’Italia e per cui è indagata per omicidio volontario e occultamento di cadavere una 22enne, emergono altri particolari atroci. Non si sa ancora se il segno, scoperto dagli inquirenti, sia stato dato volontariamente al piccolo, oppure se sia conseguenza di un urto mentre veniva seppellito.

Si indaga anche su alcune macchie di sangue rinvenute nel bagno dell’abitazione.

I FATTI. Il 9 agosto scorso, il corpicino di un neonato è stato ritrovato nel giardino seppellito di una casa a Traversetolo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la 22enne indagata avrebbe partorito da sola in casa. Poi avrebbe ucciso il bambino e l'avrebbe nascosto in una buca del giardino di casa due giorni prima di partire per un viaggio all'estero programmato da tempo.

Pochi giorni fa, nello stesso giardino, sono stati ritrovati altri resti che sarebbero di un altro bimbo, partorito sempre intorno alla 40esima settimana. A quanto si apprende, i resti di questo neonato risalirebbero a più di un anno fa.