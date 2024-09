Auto in fiamme a Ittiri: intervento dei Vigili del fuoco

Intervento della prima partenza della Centrale nell’abitato di Ittiri (SS), in via Turati, verso le 18, per l'incendio di un'autovettura

Di: Redazione Sardegna Live

La macchina, alimentata a gasolio, mentre era in movimento, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco.

Al loro arrivo i Vigili del fuoco hanno estinto le fiamme cercando di limitare i danni alla vettura e al circondario.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale. Non si registrano feriti.