Incendio al campeggio Girasole, fiamme alimentate dal vento

Intervento dei Vigili del fuoco verso le 20:30 di ieri per un incendio divampato nei pressi del campeggio Girasole

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento delle squadre 11A e 8A dei distaccamenti dei Vigili del fuoco di Tortoli e Lanusei, insieme alla squadra boschiva giunta sul posto dalla sede Centrale di Nuoro, verso le 20:30 circa, per lo spegnimento di un incendio divampato nei pressi del campeggio Girasole, nell'Ogliastra .

Il rogo si è esteso velocemente per via del forte vento , le squadre dei pompieri presenti sul posto hanno lavorato per estinguere le fiamme con 15 uomini e 8 mezzi, anche a salvaguardia del campeggio.

Non sono stati registrati feriti . Sul posto erano presenti anche le squadre di Forestas e del Cfva.